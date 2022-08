“Dal 4 luglio continue interruzioni nella fornitura di luce e acqua. Non è possibile lavorare così”

“Dal 4 luglio continue interruzioni nella fornitura di luce e acqua. Non è posibile lavorare così”. E’ lo sfogo dei gestori dell’agriturismo il Giaciglio di Annibale, in località Monteraschio di Gazzola. “Dopo la tromba d’aria del 4 luglio per noi non c’è pace – raccontano -. Siamo rimasti senza energia elettrica in sei occasioni per diverse ore (22 ore la prima volta, le altre 5 dalle 4 alle 12 ore) e quattro volte senza acqua”.

“Stamattina (tre agosto, ndr) per la quinta volta siamo senza acqua. Abbiamo ospiti che soggiornano in agriturismo e questo è il servizio che viene offerto. Non sappiamo più cosa fare. Il danno non viene mai sistemato definitivamente”.

“Solo il comune di Gazzola c’è stato vicino. Enel distribuzione e Iren\Reti ci hanno completamente ignorato e abbandonato. Se non sono in grado di offrire un servizio essenziale come luce e acqua nel 2022, che lo dicano chiaramente – affermano i gestori – non si può lavorare in questo modo. Di questa situazione sono soprattutto loro, i responsabili, davanti ai nostri ospiti. Famiglie che arrivano da tutto il mondo, spesso con bambini piccoli e questo è quello che trovano”.