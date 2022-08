Dal Comune un milione per assumere a tempo determinato 36 educatori per i nidi

Il Comune di Piacenza spenderà oltre un milione di euro per assumere a tempo determinato 36 educatori da impiegare nei nidi comunali il prossimo anno scolastico. E’ il contenuto della determina dirigenziale che stanzia complessivamente 1.063.521 euro, di cui 809.604 per gli stipendi, relativa all’assunzione a tempo determinato di 36 unità di personale con il profilo professionale di educatore (categoria giuridica e posizione economica C1), necessaria per garantire il regolare funzionamento dei nidi comunali per l’anno educativo 2022-2023, secondo le indicazioni pervenute dal dirigente dei Servizi Educativi e Formativi.

La misura è necessaria per dare attuazione al piano occupazionale 2022-2023, approvato nell’ambito del programma triennale del fabbisogno di personale, nel quale sono state previste, a garanzia della continuità dei servizi per l’infanzia, le assunzioni di personale educatore a tempo determinato, per la copertura e la sostituzione di posti necessari ad assicurare il rapporto bambini-educatori negli asili nido gestiti in forma diretta. Il fabbisogno definitivo di personale educatore richiede pertanto pari 36 unità di personale a 36 ore settimanali così ripartite: 14 dei quali a copertura di posti vacanti, e sei per le sostituzioni delle assenze lunghe del personale in ruolo, 4 per il sostegno disabilità, e 12 come educatori “jolly”.