Dall’8 agosto chiusura estiva degli Sportelli Informafamiglie

Il Comune di Piacenza informa che lo Sportello InformaFamiglie alla Galleria del Sole (Centro civico Farnesiana) resterà chiuso da lunedì 8 a domenica 21 agosto compresi. Eventuali contributi in scadenza in questo periodo potranno essere presentati tramite trasmissione via Pec (anche da una mail non Pec) all’indirizzo email protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.

Anche lo Sportello informativo di via Martiri della Resistenza sarà chiuso dall’8 al 21 agosto compresi, ma l’attività dei Servizi sociali Unità operativa Minori non subirà interruzioni.