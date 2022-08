Dalla Regione 400mila euro per abbattere le rette degli asili nido

Il Comune di Piacenza parteciperà alla realizzazione della misura regionale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la Regione” per l’anno educativo 2022-2023, finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia (da zero a tre anni). L’agevolazione è destinata esclusivamente ai bambini iscritti negli asili nido comunali o in convenzione e potranno beneficiarne le famiglie con Isee non superiore a 26mila euro.

La riduzione è pari al 100% della retta in caso di Isee compreso fra 0 e 3mila euro e per i bambini in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/1992. Per le famiglie con Isee superiore a 3mila e inferiore a 26mila euro la riduzione sarà pari al 45% della retta personalizzata (che è pari all’1,79% del valore dell’Isee). In quest’ultimo caso le famiglie pagheranno una retta pari circa all’1% del valore dell’Isee. La misura regionale è valida da settembre 2022 a giugno 2023. L’intervento messo in atto dalla Regione Emilia Romagna, in continuità con la sperimentazione avviata nell’anno educativo 2019/20 e proseguita nei successivi anni educativi, vuole sostenere le famiglie nel loro ruolo di cura e di educazione anche nel promuovere buone pratiche per lo sviluppo del bambino prevenendo le disuguaglianze, assicurando il più possibile la disponibilità e l’accesso ai servizi educativi dei bambini 0-3 anni e quindi consentire di ridurre le rette/tariffe di frequenza dei bambini iscritti al nido anche per l’anno educativo 2022/23. Il finanziamento complessivo concesso dalla Regione Emilia-Romagna al Comune di Piacenza per l’anno educativo 2022/23 è pari a 393.901,40 euro