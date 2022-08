Danneggiata la targa in braille del monumento dedicato a Romagnosi

Danneggiata la targa in braille del mouìnumento dedicato a Giandomenico Romagnosi, vicino all’omonima piazzetta in centro a Piacenza. L’atto vandalico è stato documentato da Giorgio Picchioni, che ha condiviso le immagini via Facebook.

La targa, fruibile anche dai non vedenti, era stata presentata lo scorso autunno in occasione del restauro del monumento, reso possibile grazie alla ‘chiamata alle arti’ promossa dall’amministrazione Barbieri. Nello specifico, l’intervento era stato finanziato da Confindustria Piacenza, mentre la traduzione della scheda informativa dell’opera era stata affidata all’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti.