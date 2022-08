Davanti a 500 persone Immergas si aggiudica il torneo in piazza a Bettola

Era il luglio del 2018 quando, per l’ultima volta, il pallone era rotolato sull’asfalto della piazza di Bettola. La perdita d’entusiasmo e la pandemia hanno poi creato un vuoto di quattro anni, fino allo scorso maggio, quando una ventina di ragazzi, aiutati da varie imprese bettolesi e numerosi sponsor, hanno ridato vita al torneo di calcio a 6 più caratteristico del piacentino. In un mese 12 squadre si sono sfidate per la corsa al titolo, che ha visto il suo epilogo lo scorso sabato 30 luglio, quando, davanti a circa 500 persone – questo il premio più gratificante per l’organizzazione – è andata in scena la serata delle finali.

Ad aggiudicarsi la 35^ edizione del torneo è stata la formazione Immergas di Stojkov e Filipov, vittoriosa nell’ultimo atto sul Bar Roma, che poteva contare su Imprezzabile, Ali Kone e Sherife. Un successo per 2-1 in una partita che ha entusiasmato piazza Colombo. Parte un po’ contratto rispetto al solito il “giovane” Bar Roma, probabilmente intimorito dall’esperienza e dalla qualità messa in campo dagli avversari, a segno grazie ad un grandissimo gol di Filipov che da posizione angolata infila il pallone sotto la traversa. Prova a scuotersi il Bar Roma, ma gli attacchi appaiono confusi e poco ragionati tanto che è Immergas a rendersi più pericoloso ed avvicinarsi al raddoppio. 2 a 0 che arriva di conseguenza grazie ad una super giocata di Stojkov su punizione, che libera Mitev in area a porta quasi sguarnita. L’intervallo serve al Bar Roma per riordinare le idee e trovare nuove energie dalla panchina: così, guidata da Ali Kone, premiato come miglior giovane del torneo, e da un sempre positivo Jaocuba, trova il 2 a 1 ad inizio ripresa. Da lì in avanti è un assedio del Bar Roma, con Immergas sempre pericoloso nelle ripartenze, ma il risultato non cambierà fino alla fine laureando Immergas campione. Vittoria dei ragazzi del patron Maloberti ,legittimata dai premi individuali a Scotti come miglior portiere e Filipov miglior giocatore, mentre Sherife riceve la coppa del miglior difensore.

Nella finalina per il terzo/quarto posto il Bar Centrale guidato da Giunta, che si laurea capocannoniere della manifestazione, cede ai calci di rigore a Trattoria Perani. Bar Centrale parte bene nel primo tempo, chiuso in vantaggio di due reti con la doppietta di Giunta bravo a sfruttare gli appoggi di bomber “Tigre” Rebecchi. Nel secondo tempo Trattoria Perani spinge e ribalta il risultato con la doppietta di Silva ed il gol di Albertelli. Nel finale Giunta porta ai rigori i suoi con la tripletta personale, sarà poi però Trattoria dei Perani a sbagliare meno e ad aggiudicarsi il terzo posto.

Durante le premiazioni, come da tradizione il Sindaco Paolo Negri, ringraziando tutti i volontari, e dichiarandosi entusiasta dell’Estate Bettolese, ha premiato simbolicamente uno dei volontari che hanno permesso l’organizzazione e lo svolgimento del torneo, Igor Speroni. Molto soddisfatto anche il consigliere delegato alla Sport Alessandro Ferrari, da anni anche nell’organizzazione del torneo: “Edizione bellissima per qualità delle squadre, organizzazione e pubblico. Il nostro obbiettivo è di migliorarsi, quindi l’auspicio è che il prossimo anno si possa rafforzare ed aumentare la collaborazione con gli esercizi commerciali della Piazza, per dare una offerta a 360 gradi alle famiglie di appassionati di calcio che verranno a trovarci”. Continua augurandosi che “quest’anno siano state messe le basi per la formazione di un gruppo di volontari che insieme ad altre realtà simili già presenti in paese, possano negli anni a venire aiutare le associazioni attive sul territorio all’organizzazioni di feste, sagre ed eventi, che da sempre anno animato le estati Bettolesi, e che negli ultimi anni sono mancate tanto”. Negli anni scorsi ogni anno l’organizzazione salutava con l’appuntamento all’anno dopo, l’ultimo, prima di sabato, era però stato rimandato di 4 anni, questo al prossimo giugno, perché la tradizione non consiste nel conservare le ceneri, ma nel tener viva la fiamma.

RISULTATI

FINALE

IMMERGAS – BAR ROMA 2-1

BAR ROMA: Giumini Giulio, Tahidou Compaore, Zoumbare Jacouba, Issa Bara, Ali Kone, Metti Alessandro, Imprezzabile Davide, Mohamed Sherife

IMMERGAS. Scotti Davide, Ghigliani Vittorio, Maloberti Simone, Filipov Ivan, Agugliati Giovanni, Anselmi Lorenzo, Tacchini Paolo, Gjorglievski Martin, Stojkov Mikhail, Mitev Igor

Marcatori: Jacouba / Filipov, Mitev

FINALE 3°-4° POSTO

TRATTORIA PERANI – BAR CENTRALE 3-3 (7-6 dcr.)

BAR CENTRALE: Fava Andrea, Hari Jordanov, Carisetti Luca, Rebecchi Alessandro, Costa Antonio, Carini Gianluca, Cavanna Andrea, Giunta Luca

TRATTORIA PERANI: Rocca Michele, Albertelli Riccardo, Castagnetti Matteo, Silva Stefano, Scrivani Gianmaria, Schiavi Daniele, Del Bianco Matteo

Marcatori: Silva, Silva, Albertelli / Giunta, Giunta, Giunta

PREMI:

1° posto, premio Gianpolo Villa alla memoria: Immergas

2° posto, premio Giuseppe Costa alla memoria: Bar Roma

3° posto, premio Gianni Gaudenzi alla memoria: Trattoria Perani

4° posto, premio Pizzeria Colombo: Bar Centrale

Miglior giocatore, premio Gino Pancera alla memoria: Filipov (Immergas)

Miglior portiere, premio Sezione Aido Bettola: Scotti (Immergas)

Miglior difensore, premio Officina Mazzocchi: Sherife (Bar Roma)

Miglior giovane, premio Enrico “Billo” Agnelli alla memoria: Ali Kone (Bar Roma)

Capocannoniere, premio Tilly Lab: Giunta (Bar Centrale)

Volontario, targa Amministrazione comunale di Bettola e ViviBettola: Igor Speroni