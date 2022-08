Decine di gatti chiusi in gabbia “Condannato per maltrattamento animale”

Era l’estate dello scorso anno quando dopo una segnalazione relativa a diversi felini rinchiusi in una gabbia, le guardie zoofile dell’Enpa di Piacenza intervennero per un controllo in località San Genesio di Vernasca. La situazione riscontrata era di almeno 15 gatti adulti, 7 mici di 40 giorni e 5 micini di meno di 10 giorni, rinchiusi in una gabbia delle dimensioni di 2 metri per uno.

“Le temperature sfioravano i 34 gradi e questi gatti ammassati in questa gabbia stavano patendo la calura dovuta anche all’impossibilità di muoversi e di poter trovare rifugio e riparo. Inutile fu qualunque tipo di colloquio coi proprietari di questi animali” – commenta il Capo Nucleo Guardie Enpa Michela Bravaccini . “Ci fu un’ulteriore intervento coordinato con i veterinari dell’Asl di Piacenza che diedero ai proprietari dei felini delle prescrizioni alle quali questi ultimi non ottemperarono arrivando a causare la morte di un piccolo micio, scattò quindi il sequestro e la denuncia nei confronto del proprietario dei gatti, i mici più indeboliti furono sequestrati e portati in una clinica per le prime cure d’urgenza mentre gli altri furono liberati dalla costrizione della gabbia” – viene ricordato.

Enpa riferisce che il Tribunale di Piacenza ha emesso a carico del proprietario dei felini “una sentenza molto severa con l’aggravante di aver portato alla morte un gatto a causa delle sofferenze patite”. Con l’applicazione delle attenuanti generiche la multa comminata dal giudice è stata di 2500 euro. “Siamo ovviamente estremamente soddisfatti perché la sentenza punisce severamente quello che è stato un atto di mero egoismo e di crudeltà immotivata che ha portato questi mici a essere rinchiusi per mesi e mesi in questa gabbia” – aggiunge la nota Enpa “ A livello legislativo sono stati fatti passi molto importanti per tutelare gli animali e per introdurre delle regole che impediscano alle persone di nuocere o trattarli come oggetti. Manca ancora una corretta informazione, soprattutto a livello delle pubbliche amministrazioni ma credo che piano piano si arriverà anche a questo traguardo”. I gatti sequestrati all’epoca sono stati per ordine del giudice confiscati quindi definitivamente tolti dalla disponibilità del proprietario.