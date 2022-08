“Depositate liste M5S Emilia-Romagna. Con Conte può essere sorpresa”

“Depositate liste M5S Emilia-Romagna. Con Conte M5s può essere sorpresa come nel 2018” – I senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, hanno depositato nella serata di ieri presso la Corte d’Appello di Bologna le liste dei candidati del MoVimento 5 Stelle espressi dall’Emilia-Romagna a seguito delle parlamentarie.

“Ieri sera dopo un’attesa di diverse ore abbiamo depositato le liste, Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, per le politiche del 25 settembre, così come risultate dalle nostre Parlamentarie ed integrate, come da regolamento, dagli interventi del Presidente Conte.

In pochi giorni abbiamo dovuto raccogliere l’intera documentazione e acquisire le accettazioni delle candidature da parte di tutti i candidati risultanti dalle nostre parlamentarie. È stata una corsa contro il tempo che si è conclusa ieri sera con il deposito delle liste, un momento importante per il nostro territorio. Grazie alla guida di Giuseppe Conte, la comunità del MoVimento 5 Stelle ha ritrovato grande entusiasmo e tanta voglia di portare e di raccontare il nostro programma in campagna elettorale.

Siamo convinti che saremo la grande sorpresa di queste elezioni, così come lo siamo stati nel 2018”. Così in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per la regione Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

Per la Camera dei Deputati i candidati saranno: Davide Zanichelli, Elena Mazzoni, Carmine De Falco, Maria Francesca Pugliese per il collegio plurinominale Emilia-Romagna-01 (quello con Piacenza). Stefania Ascari, Gabriele Lanzi, Isabella Mazzei, Michele Dell’Orco per il collegio Emilia-Romagna-02 e Federico Cafiero de Raho, Marta Rossi, Mariano Gennari, Patrizia Mazzucchi per il terzo ed ultimo collegio. Per il Senato i candidati del MoVimento 5 Stelle saranno Maria Laura Mantovani, Stefano Zambonini, Elisabetta Canovi, Giuseppe Cappa per il collegio plurinominale Emilia-Romagna-01 (quello con Piacenza) e Marco Croatti, Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri, Simona Domeniconi per il collegio plurinominale Emilia-Romagna-02. (nota stampa)