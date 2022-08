Diciottenne in bicicletta investita da un’auto finisce in ospedale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 di venerdì 26 agosto, all’incrocio di via Gadolini con via Lanza (Piacenza), per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale del Comando di via Rogerio. A seguito dell’impatto, la 18enne, in sella alla sua bicicletta, è caduta rovinosamente sull’asfalto riportando una lieve commozione cerebrale. Sul posto i sanitari con l’auto infermieristica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa che hanno medicato la ragazza per poi condurla per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino: le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazione.

