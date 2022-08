Dieci anni di “Gropparello Liberata”, gli eventi del 7 e 8 agosto per ricordare la Resistenza

“8 Agosto 1944 – Gropparello Liberata”. Per il decimo anno la commemorazione della Resistenza a Gropparello si celebra all’insegna delle donne – Gropparello è stato uno dei centri della Resistenza piacentina, base della 142esima Brigata Garibaldi, vicino ai pozzi di petrolio di Montechino che per le forze della Wehrmacht era così importante controllare, è stata soprattutto la capitale di una repubblica partigiana. La ricorrenza dell’8 agosto richiama i fatti del ’44 quando i partigiani di Primo Carini “Pip”, dopo lunghi combattimenti, riescono a prendere il paese e insediarvi una prima – embrionale ma efficace – amministrazione civica. Dopo vent’anni di dittatura fascista si tratta di una prima ventata di libertà per le popolazioni della Val d’Arda, che avevano visto nei mesi precedenti la liberazione di Morfasso e la contesa per altri centri importanti come Lugagnano. A partire dal 2012, questa data è stata al centro di un progetto di recupero della memoria promosso dal Comune di Gropparello e coordinato dal Museo della Resistenza Piacentina con la collaborazione di Anpi Gropparello-Carpaneto e di altre associazioni e realtà del territorio. Non una semplice commemorazione ma un vero e proprio progetto di public history che ha coinvolto tutta la comunità nella ricerca di fotografie, nella raccolta di interviste e nella conservazione di documenti preziosi, come i primi atti della giunta civica. Un progetto che ha dato frutti importanti, come la pubblicazione del volume dedicato “8 Agosto 1944 – Gropparello partigiana”, e recentemente la riscoperta della biografia di Jakob Hoch, disertore della Wehrmacht unitosi ai partigiani per amore di una piacentina, la cui storia eccezionale ha interessato quotidiani e programmi televisivi nazionali.

Quest’anno l’evento compie dieci anni e li celebra con una due giorni all’insegna della storia delle donne. L’evento è organizzato da Comune di Gropparello, Associazione “Oltre la Storia”, Museo della Resistenza Piacentina e Anpi Gropparello-Carpaneto, in collaborazione con Pro-loco Montechino, Gruppo “Ricerca Immagine” di Bettola e Pro-Loco Giovani Gropparello.

7 AGOSTO 2022 ore 8,30 Montechino – LA GUERRA DEI POZZI

Escursione guidata ai pozzi petroliferi di Montechino

Chiamato “il piccolo Texas”, Montechino è stato per tutta la prima parte del Novecento un importante centro estrattivo. Un mondo contadino, immutabile, dove lo scorrere del tempo è scandito dalle stagioni, dal sorgere e dal tramontar del sole. E un mondo nuovo, quello della fabbrica, o della miniera in questo caso, dove i ritmi sono dettati dalle macchine e dai turni di lavoro. Un mondo dove il rumore delle trivelle di perforazione si sovrappone in maniera irreale ai silenzi della campagna. Un mondo nuovo che porta con se anche le rivendicazioni e le lotte della nascente classe operaia.

Storici e guide escursionistiche, in collaborazione con la Proloco di Montechino, ci accompagneranno alla scoperta di ciò che resta delle infrastrutture estrattive del tempo, delle lotte operaie del “biennio rosso”, e degli eventi bellici che hanno visto protagonisti i pozzi di Montechino.

È necessario prenotare inviando un messaggio WhatsApp al 329 726 5227.

8 AGOSTO 2022 – Ore 18,30 Ex Asilo Gandolfi (Gropparello) – DONNE PROTAGONISTE NEL LAVORO E NELLA SOCIETA’ IN TEMPO DI GUERRA E IN TEMPO DI PACE

Inaugurazione mostra fotografica

Il percorso inizia con un doveroso omaggio alle donne partigiane, patriote e benemerite di Gropparello, di cui sono stati trovati i ritratti, a cui è dedicata la prima parte della Mostra. Si prosegue poi con una serie di fotografie di donne nei luoghi di lavoro ma anche nella gestione quotidiana della famiglia o nell’aiuto nei campi, al tempo unico sostentamento per molte famiglie. In un arco di tempo che spazia dai primi del Novecento fino agli anni settanta i visitatori potranno ritrovare volti di donne mai dimenticate che hanno dato un grande contributo all’economia e alla tenuta sociale del paese.

Con fotografie degli archivi di: Gruppo Ricerca Immagine di Bettola, ANPI Gropparello-Carpaneto, Oltre la Storia e Museo della Resistenza Piacentina.