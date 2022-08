Dimessa dall’ospedale la donna violentata “Ipotesi di reato per la diffusione del video”

È stata dimessa questa mattina dal pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza la donna ucraina di 55 anni, vittima di una violenza sessuale in strada nella mattinata del 21 agosto. La signora, in forte stato di shock, era stata soccorsa dagli agenti delle volanti, giunti sul posto grazie alla segnalazione di un cittadino. Per l’episodio è stato arrestato dalla polizia un 27enne originario della Guinea e nelle prossime ore ci sarà l’udienza di convalida. Sia la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, che la parlamentare Pd Paola De Micheli, hanno sollecitato l’intervento della Fondazione Vittime di Reati per dare supporto alla signora che, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivata in Italia solo da qualche mese, dallo scorso marzo, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina.

In una nota inviata alla stampa, la Procura della Repubblica di Piacenza comunica di “aver richiesto la convalida dell’arresto del cittadino straniero, richiedente protezione internazionale presso altra Questura, per violenza sessuale aggravata dall’aver agito in circostanze tali da ostacolare la privata difesa. E’ stato altresì contestato il delitto di lesioni personali aggravate commesso in occasione della violenza sessuale”. “La gravità del fatto, per le modalità di esecuzione, – viene puntualizzato – ha indotto la Procura a richiedere l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, misura che dovrà essere peraltro compiutamente vagliata dal Giudice per le indagini preliminari”. Circa la diffusione sui media di video riproducenti l’episodio criminoso – viene specificato – “sono in corso approfonditi accertamenti, trattandosi di fatto astrattamente riconducibile ad ipotesi di reato”.