“Diventa Tagesmutter!” Parte il corso formativo organizzato dalla cooperativa L’Arco

Per chi si è perso l’incontro informativo del 13 luglio sul prossimo corso “Diventa Tagesmutter!” in partenza a ottobre 2022, organizzato dalla piacentina Cooperativa sociale L’Arco e dall’Associazione nazionale Professionale Tagesmutter DoMuS, c’è una seconda data, quella di giovedì 8 settembre. L’appuntamento è dalle 17 alle 19 presso Confcooperative Piacenza di Viale Sant’Ambrogio 19, a Piacenza: a presentare il corso saranno le coordinatrici del servizio Tagesmutter Domus della Cooperativa L’Arco, Monica Francani e Silvia Vitale – anche docenti del corso – insieme alla responsabile del settore Formazione L’Arco, Chiara Castignoli, e alla responsabile del settore Promozione L’Arco, Valentina Pacella.

Durante l’incontro verrà illustrata la figura della Tagesmutter e i dettagli del corso formativo. A Piacenza la Cooperativa L’Arco è uno degli enti gestori locali del servizio: attiva da anni nella formazione di nuove Tagesmutter, ha scelto di investire ulteriormente in questo servizio, ottenendo l’accreditamento all’Associazione Professionale Tagesmutter DoMuS, nata come Associazione Nazionale DoMuS nel 2007 dalla volontà di sostenere e promuovere anche in Italia l’esperienza delle Tagesmutter. Con l’adesione di L’Arco alla rete nazionale DoMuS – che oggi si compone di nove enti gestori presenti in Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto e Trentino – le cinque Tagesmutter L’Arco attive a Piacenza e provincia sono a tutti gli effetti figure professionali iscritte all’Albo Professionale Tagesmutter DoMuS, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Un lavoro, quello della Tagesmutter – nato da un’esperienza ampiamente collaudata in Europa e diffusa in Italia a partire dall’esempio del Trentino – che è scelto come professione ormai da anni anche a Piacenza e provincia: l’ideale per tutte quelle donne che desiderano conciliare la vita lavorativa e famigliare, oltre che un servizio per le famiglie con bimbi alla ricerca di risposte flessibili e personalizzate.

La Tagesmutter infatti è una figura professionale sempre più conosciuta nel nostro territorio, un’operatrice qualificata che accoglie e accudisce nella propria casa fino a cinque bambini o ragazzi, compresi i propri figli, e che trova nel lavoro di rete con le altre colleghe Tagesmutter e nel coordinamento di un ente gestore i suoi principali punti di forza. Tra le particolarità più apprezzate del servizio Tagesmutter, quella di accogliere i bambini in una dimensione domestica, coinvolgendoli in attività ritagliate sulle loro specifiche esigenze, proposte in un ambiente sicuro, in cui trovano il calore di una casa e giochi e stimoli mirati, oltre che un gruppo di diverse età con cui confrontarsi. Non solo, il servizio è garantito dall’ente gestore, che si occupa dell’organizzazione, del supporto psicopedagogico e della ricezione delle richieste delle famiglie, oltre che della formazione continua delle Tagesmutter.

Per tutte le interessate a diventare Tagesmutter l’occasione è quindi il nuovo corso che si svolgerà da ottobre 2022 a marzo 2023 a Piacenza – sia in presenza sia online – e sarà rivolto a candidate del territorio di Piacenza e delle province vicine: un percorso di 250 ore, composto da lezioni di aula e tirocinio presso le Tagesmutter L’Arco già operative. Tra gli argomenti trattati, si spazierà dalla pedagogia della domesticità, all’organizzazione e gestione del servizio, alla psicologia dello sviluppo e dell’educazione, trattando anche temi come comunicazione, educazione alimentare, igiene e primo soccorso pediatrico, sicurezza negli ambienti domestici e svolgimento di attività laboratoriali.

Per accedere al corso è necessario superare una prima fase di selezione, tramite colloquio. Al termine del corso, finalizzato all’inserimento lavorativo, sarà possibile partecipare alla selezione per diventare Tagesmutter L’Arco – DoMuS.

Per partecipare all’incontro informativo, va confermata la presenza inviando nome, cognome e indirizzo a tagesmutter@arcopiacenza.it

Per informazioni: tagesmutter@arcopiacenza.it, o tramite WhatsApp, inviando una richiesta di informazioni a Silvia 389.2870092 – Monica 389.2870093.

Informazioni sul servizio: www.arcopiacenza.it – pagina Fb: TagesmutterLArcoPiacenza