Domenica 28 agosto a Grazzano Visconti torna Grazzano Viscomics, l’appuntamento per gli amanti dei fumetti, dei giochi e dell’universo nerd.

La Pro Loco Grazzano Visconti e Ora Pro Comics in campo per l’undicesima edizione ad ingresso gratuito, dalle ore 10 alle 19. Nell’arco della giornata è possibile usufruire dei vari punti ristoro oppure mangiare nelle tavole calde o ai ristoranti pizzerie presenti nel borgo.

“Finalmente un ritorno in grande stile dopo la pandemia da Covid – spiega Ivan Beretta, presidente Pro Loco di Grazzano Visconti -. Saranno 30 gli espositori provenienti per lo più dal nord Italia, oltre alla presenza dei negozianti locali. Con loro, una trentina di disegnatori e fumettisti, e una decina di gruppi di animatori e associazioni ludiche. Le principali novità di questa 11esima edizione riguardano prevalentemente il contest dei cosplayer e un grande spazio dedicato al Giappone, in cui sarà in mostra uno spaccato della cultura del Sol Levante, dalla scrittura agli origami, con la possibilità da parte dei turisti di poter interagire con gli espositori. Inoltre, tra le vie del borgo, si snoda un percorso che spazia dal mondo mitologico di Asgard a quello fantasy di Star Wars fino al Signore degli Anelli, e per la primissima volta saranno presenti i ragazzi di Ghostbusters Italia con la piacevole collaborazione di un gruppo di piacentini che si sono ingegnati in una simpatica replica della Ecto-1, in formato Fiat 126″.