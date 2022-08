Donna investita da un’auto in via Cella, traffico in tilt

Sono serie le condizioni di una donna di 62 anni rimasta coinvolta in un incidente avvenuto poco prima delle 19 del 1 agosto in via Cella a Piacenza, all’altezza dell’incrocio con via Campesio.

Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Toyota Yaris che sopraggiungeva in quel momento. Soccorsa dai sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stata trasportata al Pronto Soccorso cittadino in codice giallo. Pesanti le ripercussioni al traffico, rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso e consentire agli agenti della polizia locale di effettuare i rilievi di legge.