Donna violentata in centro a Piacenza, arrestato il presunto responsabile

Il centro di Piacenza è stato teatro un atto di violenza nei confronti di una donna, nelle prime ore della mattina del 21 agosto.

I residenti nella via teatro dell’aggressione hanno subito fatto intervenire le forze dell’ordine. Le volanti, giunte sul posto, hanno fermato un uomo di origine straniera, condotto in questura dove si trova in arresto.

IN AGGIORNAMENTO