Dopo la pioggia riparte la “San Colombano”, la barca dei pellegrini a Sigerico

Dopo la pioggia riparte la “San Colombano”, la barca dei pellegrini al guado di Sigerico nel Comune di Calendasco. Era ferma da giugno, causa siccità che ha abbassato notevolmente la portata d’acqua del Po, rendendo impossibile la navigazione.

Nella giornata del 20 agosto si sono presentati subito dei nuovi pellegrini, in arrivo anche dall’estero come Riccardo, salutato alla partenza dal sindaco Filippo Zangrandi. “Riccardo è portoghese ed è uno dei primi pellegrini che sono tornati ad attraversare il Po al Guado di Sigerico – scrive Zangrandi su Facebook -. Come lui, sono passati oggi due brasiliani e quattro italiani. Domani altri quattro pellegrini si sono già prenotati. Riccardo continuerà il suo viaggio verso Lucca, dove dovrebbe arrivare dopo 5 settimane dalla partenza, il pellegrinaggio è un’esperienza di cammino su strada, ma anche di cammino interiore. Il Guado di Sigerico è una grande ricchezza per Calendasco, per l’Emilia e per l’intero percorso Francigeno: il riavvio dei transiti, probabilmente temporaneo, mi ha dato una grande gioia. Incontrare chi è in cammino è un’esperienza unica, che rende sempre più ricchi “.