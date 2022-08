Doppia amichevole per il Fiorenzuola: al “Pavesi” arrivano Trento e Juve Under 23

Doppia amichevole casalinga per il Fiorenzuola, che prosegue il lavoro in vista dell’avvio del prossimo campionato di Serie C. I rossoneri ospiteranno al “Pavesi” il Trento (domenica 21 agosto, ore 18) e la Juventus Under 23 (domenica 28 agosto 2022, ore 17). Biglietto unico al costo di 7 €. Per i tifosi rossoneri, sarà possibile sottoscrivere il biglietto presso la Sede in Via Campo Sportivo, 1 a Fiorenzuola d’Arda.