Doppio appuntamento di fine estate a Pianello “Pronti sei quintali di cotechino”

Doppio appuntamento di fine estate a Pianello, con la Festa del Cotechino e la Grande Fiera d’Agosto. Il primo evento si terrà domani, 28 agosto, mentre la fiera animerà il Comune della Valtidone mercoledì 31 agosto.

“Dopo due anni di stop a causa della pandemia si torna a ballare con le migliori orchestre, domenica Macho e Mercoledì Daniele Cordani – spiegano i volontari della Pro Loco di Pianello, organizzatori di entrambi gli appuntamenti -. Durante la sagra come lo scorso anno si potranno gustare i cotechini presso i bar e gli esercizi del paese. Lo stand Pro Loco sarà operativo per tutta la giornata, a pranzo e a cena, ed è previsto che vengano serviti oltre 250 kg di Pissarei e oltre 6 quintali di cotechini preparati secondo varie ricette. Domenica pomeriggio si terrà lungo le vie del centro uno spettacolo musicale itinerante con varie band e generi. In piazza Mercato il Luna Park garantirà divertimento per grandi e piccini e non mancheranno anche le bancarelle, mostre, esposizioni e iniziative in paese”. “Mercoledì 31 agosto la grande fiera accoglierà oltre 150 bancarelle di vario genere, l’inaugurazione è prevista per le ore 10, e anche mercoledì i nostri stand saranno attivi tutto il giorno. La Pro Loco di Pianello ringrazia per la collaborazione il Gruppo Alpini, l’associazione Amici di Roccapulzana, la Pro Loco Strà Trevozzo e tutte le attività che collaborano e gli sponsor in particolare Cantina di Vicobarone e Cantina Valtidone”.

CENNI STORICI – Da oltre 50 anni si tiene a Pianello la tradizionale Festa del Cotechino. Evento celebrativo delle prelibatezze, dei prodotti del maiale e dei salumi Dop piacentini che in Val Tidone la fanno da padrone con numerosi salumifici artigianali di qualità. La Festa nasce nel ’66, in precedenza si festeggiava la Coppa, altro importantissimo prodotto di qualità della Val Tidone. I festeggiamenti del Cotechino precedono la Fiera d’Agosto che da secoli si tiene l’ultimo mercoledì di Agosto. L’attuale piazza mercato ospitava il mercato agricolo del bestiame e dei numerosi prodotti della terra. Allora gli agricoltori della valle si scambiavano merci e animali a fine stagione prima della vendemmia. In occasione della grande fiera si macellava il maiale e venivano preparati i cotechini in quanto gli insaccati non sarebbero stagionati adeguatamente ed in tempo (non essendoci le tecnologie che si utilizzano oggi per la produzione durante tutto l’anno). La festa nel corso degli anni ha mutato. Ora, oltre alle famose serate danzanti e ai rinomati stand gastronomici con i prodotti tipici e le specialità pianellesi, in piazza mercato è installato il grande parco divertimenti. In paese iniziative culturali, momenti musicali e di intrattenimento, mostre, mercatini e tanto altro…

LA FESTA! – edizione 2.0

La Festa del Cotechino e la Grande fiera d’Agosto richiamano migliaia di visitatori da tutta la Val Tidone, dal capoluogo di Piacenza e soprattutto dal vicino oltrepò pavese e sud milanese. Appuntamento il 28 Agosto con la “Festa del Cotechino” e il 31 con la “Grande Fiera d’Agosto”. Si torna a ballare su pista in acciaio con le migliori orchestre, ingresso ad offerta. Sarà anche disponibile degustare il tradizionale panino con il cotechino presso i bar del paese segnalati in mappa, i quali serviranno anche aperitivi e bevande ad hoc. Varie zone ristoro presso le quali sarà sempre possibile assaggiare i prodotti della Pro Loco e magari perchè no, fare anche un tuffo rinfrescante.