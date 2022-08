Due baracche a fuoco a Montale, Vigili del Fuoco in azione

Incendio nella mattinata dell’8 agosto a Montale. Intorno alle 6, in via Boledi, i Vigili del Fuoco di Piacenza sono intervenuti per domare le fiamme che hanno distrutto due baracche utilizzate probabilmente come piccolo ricovero di legna. Il fuoco si è poi espanso, interessando delle sterpaglie. Non è ancora chiaro se il rogo sia originato dalle baracche o dal campo.

Dai primi accertamenti compiuti dai Vigili del Fuoco, non è stata rinvenuta traccia di accelerante: l’ipotesi quindi è di un incendio accidentale, sulle cui cause sono in corso ulteriori accertamenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, in quanto il terreno sul quale si è divampato il fuoco è di proprietà comunale, per gli accertamenti del caso.