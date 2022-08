Controlli alla Baia del Re, il cane Ector trova due minorenni privi di sensi

Controlli della polizia locale alla Baia del Re, il cane antidroga Ector trova due minorenni privi di sensi, riversi a terra nei giardini di via Beati a Piacenza. Una condizione dettata, probabilmente, dall’abuso di sostanze alcoliche. Accanto a loro sono state trovate anche sostanze stupefacenti. I due ragazzini, originari del Marocco, sono stati soccorsi alle 17 del 24 agosto dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Bianca e una della Croce Rossa, con loro anche il personale medico e infermieristico del 118. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso cittadino, uno in codice rosso e uno in codice verde. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di via Rogerio per risalire a chi possa aver fornito gli alcolici ai due minorenni.