È Matteo Trovati il nuovo preparatore atletico della Conad Alsenese

Sarà Matteo Trovati il nuovo preparatore atletico della Conad Alsenese, formazione piacentina che parteciperà al campionato di serie B2 femminile (girone F). Nella pallavolo è reduce da cinque stagioni di lavoro a Ostiano, dove aveva già incrociato coach Federico Bonini, che ora ritrova in gialloblù. Prende il posto di Giovanni Berzioli.

Nato il 12 giugno 1991, Trovati è laureato magistrale in Scienze motorie e ha lavorato come preparatore fisico in diversi sport (basket, tennis e volley). “Nel tennis – spiega Matteo – ho lavorato per Riccardo Piatti e ho girato il mondo per un anno insieme ad atleti professionisti come per esempio Jannik Sinner. Nel basket sono reduce da cinque anni in B con la JuVi Cremona che ora è fresca di promozione in A2. Parallelamente, da cinque stagioni nel volley ho lavorato a Ostiano in B1 femminile. Coach Federico Bonini (attuale tecnico della Conad Alsenese) lo conosco da tanto tempo, siamo amici ancor prima di lavorare insieme. Due stagioni fa l’ho trovato a Ostiano, è un bravissimo tecnico, siamo molto legati dentro e fuori dal campo ed è un tecnico che mi dà carta bianca per la preparazione fisica, aspetto a cui tiene molto. Federico mi ha chiesto di venire a fare una chiacchierata ad Alseno, Mariano Guarnieri (consulente tecnico) e il presidente Stiliano Faroldi mi hanno fatto un’ottima impressione e ho accettato volentieri questa nuova avventura”.

Martedì 23 agosto la Conad Alsenese si ritroverà nel tardo pomeriggio al palazzetto di Alseno per iniziare insieme la nuova avventura stagionale.