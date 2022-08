Ecco i sette “Piacentini benemeriti nel mondo”: il 13 a Morfasso la premiazione

Sono sette i piacentini benemeriti nel mondo che saranno premiati nel corso del ventiseiesimo incontro provinciale con le comunità piacentine nel mondo del prossimo 13 agosto a Morfasso. Il presidente dell’associazione “Piacenza Nel Mondo” Giovanni Piazza aveva annunciato con una conferenza stampa in Provincia l’assegnazione di diverse onorificenze, svelando soltanto uno dei premiati, il Generale di Brigata Aerea Luigi Casali, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/III Regione Aerea. Ma il militare non sarà l’unico, ecco gli altri insigniti comunicati dal presidente Piazza. LE SCHEDE DI TUTTI I PREMIATI

Giovanni Antonioni, da tutti conosciuto come Giovannino, nato Pedina di Morfasso nel 1938, oggi è Presidente dell’Associazione di Pedina.

Marilina Bertoncini nata a Buenos Aires da padre piacentino e madre di Verona. Attualmente Marilina è un’imprenditrice nel settore edile e guida il proprio studio di architettura (MB Architettura) occupandosi dello sviluppo di iniziative immobiliari.

Marco Sonzini è un ingegnere del suono e produttore musicale è nato a Piacenza nel 1984, vive e lavora a Los Angeles dal 2009. Nella sua carriera ha collaborato con i più rinomati artisti internazionali come Elton John, Ozzy Osbourne, Eddie Vedder, Pearl Jam, Iggy Pop, Keith Urban, Stevie Wonder, Ringo Starr, P!nk, Camila Cabello, Shawn Mendes e Selena Gomez.

Antonio Valla è nato a Milano, classe 1964, ma cresciuto nelle “sue” terre tra Rivergaro, Piacenza e Bobbio. Trasferitosi a San Francisco, California, nel 1983 è avvocato dal 1988, Valla ha fondato lo Studio Legale internazionale Valla & Associates,

Inc., P.C.

Diego Zancani è nato a Castel S. Giovanni nel 1944, nominato Assistente di Lingua e Letteratura Italiana all’università di Reading in Gran Bretagna, ha insegnato all’Università di Liverpool, all’Università del Kent a Canterbury e infine a Oxford come professore ordinario di italianistica e membro di uno dei più antichi Collegi dell’Università, Balliol College. Dopo aver insegnato per oltre 20 anni a Oxford, è Professore Emerito dell’Università di Oxford. Oltre alla storia dell’alimentazione, ama il cinema e il teatro e la cultura giapponese.

Jake Polledri è nato a Bristol l’8 novembre 1995, inglese di seconda generazione per parte paterna (i suoi nonni provenivano da Morfasso e suo padre disputò quasi 500 partite nella squadra di rugby del Bristol tra gli anni settanta e ottanta). Nel 2014-15 ha vestito la maglia dell’Italia Under-20 al mondiale e al Sei Nazioni di categoria, ha debuttato con l’Italia maggiore nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2018 a Roma contro la Scozia. Dal 2017 milita nella compagine di Premiership del Gloucester.