Ecco le giovani new entry in casa Gas Sales: Fabrizio Gironi e Nicolò Hoffer

La sede di Badaracco Assicurazioni ha tenuto a battesimo il primo momento ufficiale della carriera biancorossa dello schiacciatore Fabrizio Gironi e del libero Nicolò Hoffer, entrambi classe 2000. Al tavolo dei relatori presenti Osvaldo Badaracco titolare di Badaracco Assicurazioni e Alessandro Fei Direttore Sportivo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha spiegato Fabrizio Gironi – di potere giocare a Piacenza per una società importante, con idee chiare e con tanta voglia di continuare a crescere. Sarà una stagione molto stimolante, allenarsi e potere giocare a fianco di tanti campioni mi aiuterà a crescere che è poi uno degli obiettivi personali. È stata un’estate di lavoro con la nazionale azzurra, giocare i Giochi del Mediterraneo anche se per esigenze di squadra come opposto è stato molto gratificante e bello, mi sto allenando bene e coach Bernardi è prodigo di consigli, ritrovo il mio amico di sempre Hoffer con cui abbiamo condiviso tante esperienze di pallavolo fin da ragazzini, sono contento di essere a Piacenza, una chiamata per certi versi inaspettata”.

E di chiamata inaspettata parla anche Nicolò Hoffer. “Ritrovare Fabrizio – dice il libero – qui a Piacenza è solo un piacere come è stata una piacevole sorpresa la chiamata di una società così importante. MI impegnerò al massimo per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Certamente per me questa è una grande opportunità per crescere e fare esperienza, in queste prime settimane di lavoro tutto procede al meglio e sono davvero soddisfatto di fare parte di una realtà così importante e che punta tanto anche sui giovani”.

Osvaldo Badaracco, titolare della Badaracco Assicurazioni ha ringraziato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza “per avere scelto la nostra sede per la presentazione di due giovani giocatori” e ha sottolineato la soddisfazione “per essere ancora a fianco della squadra nella prossima stagione”.

“Da sempre – ha sottolineato Osvaldo Badaracco – nutriamo grande stima nei confronti della famiglia Curti, desideriamo espanderci e farci conoscere anche da altre aziende, crediamo che la pallavolo conservi quanto di più bello e buono si possa trasmettere e quindi siamo felici di far parte di questa squadra e della visibilità che ci offre. E quest’anno vogliamo anche pensare ai numerosi abbonati a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con una iniziativa a loro dedicata”.

Badaracco Assicurazioni ha deciso di dedicare agli abbonati di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2022-2023 un buono sconto di €.100 a fronte di una spesa minima di €. 200 per una polizza infortuni, polizza casa o polizza commercio. Per ulteriori informazioni e prenotare il ritiro del buono sconto è possibile telefonare al 0523/336619 o inviare una e-mail a info@badaraccoassicurazioni1978.it oppure passare in Agenzia a Piacenza in Piazza Cittadella, 16. Da parte sua Gas Sales Energia premia i clienti tifosi della squadra con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto di €. 50 sul prezzo dell’abbonamento. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Gas Sales Energia.

“Nel ringraziare Badaracco Assicurazioni – ha aggiunto il Direttore Sportivo Alessandro Fei – per l’ospitalità e la vicinanza che ci ha fino ad ora garantito e che spero ci garantirà anche in futuro, mi piace sottolineare che la scelta di Gironi e Hoffer magari sono state inaspettate per loro ma per noi, che li seguivamo da tempo, non sono sorprese ma certezze. E dai primi allenamenti si è subito capito che su di loro si potrà fare affidamento fino in fondo. Abbiamo una squadra forte, un giusto mix tra plurimedagliati e giovani già bravi, da questi giovani ci aspettiamo che portino freschezza, entusiasmo e un po’ di quella spregiudicatezza che i giovani hanno”.

Badaracco Assicurazioni opera nel settore assicurativo, in particolare nel comparto delle grosse aziende e ha convenzioni su tutto il territorio nazionale. Attualmente si muove su tutti i rami, direttamente o tramite broker. Completa la struttura una società di brokeraggio, “In Project Broker”, che ha sedi a Piacenza, Parma Cremona e Milano. Opera, inoltre, anche nel settore delle polizze sul credito, settore in continua evoluzione in Italia, e ha aperto un ufficio a Parma specializzato nel settore dell’agricoltura e nel futuro ci sono le aperture di due filiali a Verona e a Bergamo.