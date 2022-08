Elezioni, Forza Italia candida Argellati, Martini e Pizzelli. Nessuno eleggibile

Sono state depositate le liste di Forza Italia per le elezioni politiche del 25 settembre. Tre sono gli esponenti Piacentini del Partito che correranno alla kermesse elettorale. A farlo sapere, la direzione del partito con una nota inviata in redazione.

Per l’elezione alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale 1 circoscrizione Emilia Romagna, sono candidati il Sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati e Isabella Martini, insegnante già candidata alle recenti elezioni Amministrative di Piacenza. Per l’elezione al Senato, collegio plurinominale 1 circoscrizione Emilia Romagna, è candidata la Vice Sindaco del Comune di Fiorenzuola d’Arda Paola Pizzelli. Nessuno dei candidati piacentini tuttavia è stato collocato in una posizione eleggibile: terzo e quarta Argellati e Martini, quarta la Pizzelli.

Camera – Emilia Romagna 01 (Piacenza, Parma, Reggio Emilia): Pietro Vignali, Marica Sarti, Gianluca Argellati, Isabella Martini.

Senato – Emilia Romagna 01 (Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza): Antonio Barboni, Laura Schianchi, Claudio Bassi, Paola Pizzelli.

“Adesso, esaurito il passaggio formale del deposito della candidature, inizia la campagna elettorale vera e propria con l’obiettivo di portare il centrodestra al Governo del Paese – si legge nel comunicato -. I nostri candidati sono un mix di esperienza e novità e tutta la struttura azzurra del Partito a Piacenza è pronta a sostenere i nostri rappresentanti. L’obiettivo è quello di portare all’elezione di un rappresentante piacentino di Forza Italia, cosa che manca ormai da parecchio tempo, per dare voce alle esigenze degli elettori moderati e liberali che nel nostro partito si riconoscono.

A Gianluca Argellati, Isabella Martini, Paola Pizzelli vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.