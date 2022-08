Elisoccorso, nel primo semestre 2022 a Piacenza già 141 interventi

Emergenza, nel primo semestre del 2022 da Piacenza sono partite 15.864 richieste di intervento alla centrale operativa 118 Emilia Ovest. Di queste, 2.197 hanno riguardato pazienti in codice rosso, il 13,8% del totale. Sono questi alcuni dei dati riportati sul sito dell’Ausl di Parma, nel ricordare la tragedia del monte Ventasso che 32 anni fa vide la morte di operatori sanitari, a bordo di un elicottero impiegato in un’operazione di soccorso.

Un’occasione per fare il punto rispetto al servizio erogato dalla centrale Emilia Ovest, mettendo a confronto gli ultimi anni di attività nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Per quanto riguarda gli interventi in elisoccorso a Piacenza, il primo semestre del 2022 vede un aumento dei servizi, già 141, contro i 122 di Reggio e i 150 di Parma. Nel 2021 sono stati eseguiti a Piacenza complessivamente 217 interventi, meno del 2020 quando si raggiunse quota 279 (dato probabilmente legato all’emergenza covid, perché è più alto dei servizi erogati a Parma e Reggio), ma in linea con i numeri del 2019 (219) e 2018 (210).