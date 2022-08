Scaduti i termini per le candidature, le sfide nei collegi piacentini

AGGIORNAMENTO – Sono scaduti alle 20 di lunedì i termini per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche del 25 settembre. Il quadro si è andato via via completando con le caselle da riempire. Tra le novità dell’ultimo giorno, la scelta del candidato al collegio uninominale del Senato di Piacenza e Parma per il centrosinistra: per un eccesso di candidate donne su scala regionale è andato a un maschio, Giuseppe Negri avvocato del Pd di Parma. Più sotto l’elenco (in aggiornamento) dei candidati.

Alla Camera dei Deputati la provincia di Piacenza è compresa nel collegio uninominale Emilia Romagna-U01, che abbraccia anche i comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme e Soragna, e nel plurinominale Emilia Romagna-P01, che comprende anche l’intera provincia di Parma e buona parte di quella di Reggio Emilia.

Al Senato il collegio uninominale Emilia Romagna-U01 comprende le province di Piacenza e Parma e la parte settentrionale della provincia di Reggio Emilia, mentre per il plurinominale la regione è spaccata in due: Piacenza rientra nel collegio Emilia Romagna-P01 insieme a Parma, Reggio Emilia, larga parte della provincia di Modena e due comuni della città metropolitana di Bologna. Nei collegi uninominali ogni coalizione esprime un nome unico condiviso, mentre nei plurinominali a ogni simbolo corrisponde una rosa bloccata di nomi.

Ecco i candidati (in aggiornamento):

COLLEGIO UNINOMINALE EMILIA ROMAGNA-U01

Centrosinistra – Sarà Beatrice Ghetti, come comunicato dal Pd il 20 agosto, la candidata della coalizione per il collegio uninominale della Camera dei Deputati. La candidata del Pd è presente anche nella lista al plurinominale. Sempre dalle file dem arriva Giuseppe Negri, candidato al Senato.

Centrodestra – Il deputato uscente Tommaso Foti (Fd’I) è il candidato per il collegio uninominale della Camera. Elena Murelli (Lega) dalla Camera si sposta al Senato, dov’è candidata all’uninominale.

Terzo polo – Entrambi piacentini i candidati all’uninominale per Azione/Italia Viva. Si tratta di Sabrina De Canio per la Camera e Alessandro Sbalbi per il Senato.

Movimento 5 Stelle – All’uninominale della Camera correrà Carmine De Falco, già sindaco di Caminata e terzo nella lista al plurinominale. Quello di Gabriella Blancato è il nome per il collegio del Senato.

PLURINOMINALE EMILIA ROMAGNA-U01

Partito Democratico – Capolista alla Camera sarà la deputata uscente Paola De Micheli. Con lei Andrea Rossi, Beatrice Ghetti e Lanfranco De Franco (Art.1). Al Senato spicca il nome dell’ex ministro Graziano Delrio, capolista. Gli altri nomi sono quelli di Barbara Lori, Nicola Rinaldi (Repubblicani europei) e Daria De Luca (Psi).

Verdi/Sinistra Italiana – Candidata la piacentina Giulia Deviletti in quota Sinistra Italiana.

+Europa –

Fratelli d’Italia – Alla Camera il deputato piacentino uscente Tommaso Foti sarà il capolista nel proporzionale, seguito nella lista da Ylenja Lucaselli, Gianluca Vinci e Gaetana Russo. Al Senato la rosa è formata da Elena Leonardi, Michele Barcaiuolo, Ella Bucalo e Alessandro Aragona.

Lega – Alla Camera capolista del plurinominale nella Circoscrizione di Piacenza-Parma-Reggio Emilia sarà Armando Siri . Nello stesso collegio, in lista anche i deputati uscenti Benedetta Fiorini e Giovanni Tombolato. Al Senato nella circoscrizione Ovest capolista l’uscente Stefano Corti con i deputati Elena Murelli (che è anche all’uninominale) e Maurizio Campari

Forza Italia – Capolista alla Camera sarà Pietro Vignali. Gli altri candidati, nell’ordine, sono: Marica Sarti, Gianluca Argellati (sindaco di Vigolzone) e Isabella Martini. Capolista al Senato Antonio Barboni, seguito da Laura Schianchi, Claudio Bassi e Paola Pizzelli (vicesindaco di Fiorenzuola d’Arda).

Noi Moderati – Alla Camera la capolista è Francesca Gambarini. Seguono nell’elenco Federico Botti, la piacentina Luciana Meles, Francesco Patamia.

Azione/Italia Viva – Sarà il presidente di Azione, il senatore uscente Matteo Richetti, il capolista alla Camera. Al Senato il collegio proporzionale sarà capitanato dalla deputata uscente Sara Moretto (Iv).

Movimento 5 Stelle – Davide Zanichelli, Elena Mazzoni, Carmine De Falco e Maria Francesca Pugliese compongono la rosa di candidati per la Camera dei Deputati. Al Senato capolista la senatrice uscente Maria Laura Mantovani, poi Stefano Zambonini, Elisabetta Canovi e Giuseppe Cappa.

IN AGGIORNAMENTO