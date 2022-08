Perde il controllo dell’auto che rimane incastrata nel guardrail. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì 29 agosto, alle porte di Borghetto, lungo la strada che collega Piacenza a Cortemaggiore, in prossimità di un ponticello di un canale. Il conducente alla guida, rimasto illeso, ha improvvisamente sbandato, finendo contro la barriera di acciaio che, nell’impatto, si è in parte aggrovigliata e in parte ha trafitto l’abitacolo dell’auto. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Strada Valnure che, utilizzando dei flessibili, hanno “liberato” l’auto tagliando il guardrail danneggiato. Successivamente, sono sopraggiunti gli addetti alla manutenzione stradale per ripristinare in via provvisoria la barriera di sicurezza.

Foto 2 di 2