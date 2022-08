Esce di strada e si ribalta con l’auto, giovane ferito

Esce di strada e si ribalta con l’auto. E’ stato trasportato in ospedale un giovane rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 5 agosto nel piacentino. E’ accaduto poco dopo le 15.30 lungo la strada Cementirossi, dal Bagnolo a Niviano, all’altezza di località Stoppa: secondo una prima ricostruzione, il 20enne alla guida ha perso improvvisamente il controllo della vettura, che è finita fuori strada ribaltandosi in un campo a margine della carreggiata. Sul posto i soccorsi i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Nure in postazione a Rivergaro, l’auto medica 118 e l’elisoccorso decollato da Parma.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto ed essere stato visitato dall’équipe medica ed infermieristica dell’eliambulanza, il giovane – residente a Ponte dell’Olio – è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo per un sospetto trauma cranico. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto incidentata. Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale di Piacenza.