Esce di strada e si ribalta, contuso un 25enne

Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel campo. E’ successo nella prima mattina del 10 agosto lungo la via Emilia Pavese, tra Rottofreno e San Nicolò. Un 25enne al volante di una Hyundai Atos, diretto verso Piacenza, all’altezza di via Cattagnina, sulla via Emilia Pavese alle porte di San Nicolò, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto che, dopo aver sbandato, è finita fuori strada nell’avvallamento, ribaltandosi.

Fortunatamente il giovane non ha riportato gravi conseguenze: medicato dai sanitari – giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valnure in postazione a Rivergaro e dal personale infermieristico del 118 di Castelsangiovanni – è stato condotto al Pronto soccorso per accertamenti. Per mettere in sicurezza l’auto incidentata sono intervenuti i vigili del fuoco. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Piacenza.