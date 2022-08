Estate tra le stelle all’osservatorio di Lazzarello tra Perseidi e polenta

Anche quest’anno il Gruppo Astrofili di Piacenza ha organizzato, presso il proprio osservatorio astronomico di Lazzarello (Alta Val Tidone), la manifestazione “E…state tra le stelle” che si svolge nei quattro venerdì di agosto con lo scopo di avvicinare le persone all’astronomia. La partecipazione è aperta a tutti, senza necessità di prenotazione.

Per il prossimo venerdì 12 agosto l’evento sarà arricchito anche dalla possibilità di gustare un piatto di polenta e cinghiale (o gorgonzola in alternativa) prima dell’inizio della serata astronomica, come per sopperire alla quasi assenza in cielo delle cosiddette “stelle cadenti” d’agosto, ovvero il noto sciame meteorico delle Perseidi. Quest’anno, infatti, la concomitanza del chiarore dovuto alla presenza della Luna piena finirà per cancellare quasi del tutto l’atteso fenomeno il quale, astronomicamente parlando, presenterà il suo massimo effetto proprio nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Il suggestivo evento delle Perseidi è causato dal passaggio della Terra attraverso la scia di polveri che periodicamente rilascia la cometa Swift-Tuttle durante il suo avvicinamento al Sole (… il suo ultimo passaggio al perielio è avvenuto nel 1992, mentre il prossimo sarà nel 2126). Il fenomeno delle “stelle cadenti” d’agosto ha preso anche il nome di “lacrime di San Lorenzo” dopo il martirio di San Lorenzo avvenuto il 10 agosto del 258 d.C.: allora infatti si poteva osservare il massimo di questo sciame meteorico proprio la sera del 10 agosto di ogni anno).

Tornando alle serate presso l’osservatorio di Lazzarello si precisa inoltre che le sessioni osservative si adatteranno alle seguenti regole:

– L’ingresso nell’area osservatorio sarà consentita a partire dalle ore 21 (dalle ore 19.45 in data 12/8 per chi desidera favorire la cena a base di polenta), mentre le osservazioni astronomiche inizieranno alle ore 21.30 • Tutte le attività si svolgeranno all’aperto, tuttavia è consigliato l’uso della mascherina a scopo preventivo

– I partecipanti si accomoderanno sulle sedie predisposte per l’occasione

– Un maxi-schermo montato all’esterno consentirà a tutti i partecipanti la visione contemporanea degli oggetti astronomici man mano inquadrati dal telescopio principale posto in cupola. Ciascun oggetto astronomico inquadrato verrà opportunamente commentato da astrofili esperti

– Nel corso di ogni serata ci sarà un momento dedicato all’individuazione delle varie costellazioni visibili in cielo tramite un laser di puntamento.

– Grazie alla presenza del maxi-schermo sarà anche possibile proiettare e commentare una serie di fotografie di oggetti astronomici ripresi in precedenza dagli astrofotografi del Gruppo Astrofili di Piacenza

– Si raccomanda particolarmente un abbigliamento adatto all’altitudine del luogo (circa 800 m)

– Per chi lo desidera sarà possibile, in prima serata o al termine, una breve visita accompagnata alla specola dove sono alloggiati i telescopi, purché i visitatori siano dotati di mascherina.

– E’ gradita una libera offerta all’ingresso, destinata al mantenimento dell’area adibita a Osservatorio Astronomico

N.B.: In caso di maltempo consultare il sito www.astrofilipc.it alla voce “Attività”, per la possibile segnalazione di un eventuale annullamento della serata.

Danilo Caldini

(Gruppo Astrofili di Piacenza – APS)