Esterno notte, la proiezione del primo capitolo al Bobbio Film Festival

Al Bobbio Film Festival la presentazione della prima parte di Esterno Notte, film che il regista Marco Bellocchio ha dedicato al rapimento Moro. Un’opera di grande respiro già approdata nelle sale cinematrografiche, destinata a diventare una serie televisiva di 6 puntate che verranno trasmesse in autunno dalla Rai. L’appuntamento come al solito è alle 21 e 15 di stasera, 6 agosto, ai chiostri di San Colombano.

Ospiti della serata il regista Marco Bellocchio, Pier Giorgio Bellocchio, Francesca Calvelli, Simone Gattoni.

Trama – Il rapimento di Aldo Moro si è concluso. L’esito è stato positivo. L’anziano uomo, provato, è in un letto di ospedale e riceve le visite dei tre leader del partito democristiano di cui è ancora il presidente: Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e Benigno Zaccagnini. Invece la liberazione di Moro non c’è stata e il contenuto della prima scena sembra il sogno frustrato del protagonista che, subito dopo il rapimento, nella cassa di legno si assopisce. Cossiga intanto, provato dal compito gravoso come ministro degli Interni e dai problemi familiari, affronta la vicenda del rapimento con profondo e delirante inquietudine.

Il Bobbio Film Festival giunge quest’anno alla 25esima edizione. La manifestazione vede la direzione artistica di Marco Bellocchio, Pier Giorgio Bellocchio e Paola Pedrazzini, oltre al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il contributo del Comune di Bobbio.