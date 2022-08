Europa Verde con Fida sulla tassazione degli extra profitti dell’energia

Europa Verde risponde a Fida in merito alla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche: “Apprendiamo dalla stampa locale le richieste di Fida (Federazione Italiana Dettaglianti dell’alimentazione) – recita la nota di Europa Verde – per bocca di Giorgia Tosi, presidente piacentina. Le apprendiamo comprendendo la preoccupazione di chi le ha espresse: noi attivisti di Europa Verde Piacenza siamo lavoratori, dipendenti e autonomi, studenti, pensionati. Vediamo tutti i giorni l’aumento dei costi del carburante, delle bollette di gas ed elettricità, del prezzo degli alimentari”.

“Siamo nel mezzo di una crisi energetica che sta coinvolgendo tutti i settori dell’economia e conseguentemente impattando seriamente sulla vita delle persone. Certamente una delle cause è l’invasione dell’Ucraina ma non solo: una grandissima responsabilità pesa sulle aziende importatrici di gas, o meglio sulla coscienza di chi le amministra. I contratti di acquisto del gas sono infatti pluriennali e sono stati stipulati prima dell’invasione russa a prezzi decisamente vantaggiosi che si orientano sui 30 centesimi al metro cubo. Attualmente i costi a cui questo gas viene rivenduto si aggirano su 1,20 1,50 euro al metro cubo. Basta fare la sottrazione per ottenere gli extraprofitti; questi, dal 30 settembre 2021 e il 30 marzo 2022 secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ammontano a ben 40 miliardi. Senza citare il gas esportato in un momento in cui l’Italia attraversa una crisi energetica”.

“Come Europa Verde chiediamo la tassazione totale degli extraprofitti ma la nostra piccola rappresentanza parlamentare non è riuscita a ottenere questo risultato. Il governo di Mario Draghi ha deciso di tassare solamente il 25% degli extraprofitti, una minima parte. Purtroppo però nonostante la legge sia pienamente in vigore le imprese energetiche non hanno ancora pagato tutto il dovuto. Europa Verde e Sinistra Italiana, forze politiche costituenti Alleanza Verdi Sinistra, hanno presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Roma chiedendo accertamenti e la valutazione delle ipotesi di reato di evasione fiscale e frode fiscale”.

“Approfittiamo per ricordare alcuni punti programmatici di Alleanza Verdi Sinistra:

• Tassazione al 100% degli extra profitti dei colossi energetici;

• Restituzione di tale utile ai lavoratori e alle lavoratrici con una elargizione straordinaria di 1200 euro a famiglia;

• Utilizzo delle risorse energetiche prioritariamente per il mercato interno (no all’esportazione di gas);

• Sostenere le imprese più in difficoltà, introducendo premialità aggiuntive di credito fiscale a chi investe in rinnovabili ed efficienza energetica e rivedendo i fondi del PNRR per dare priorità a efficienza e rinnovabili per l’impresa;

• Fissare in via temporanea un tetto al prezzo del gas;

• Realizzare un piano che definisca tempi e quantità per il definitivo abbandono del gas metano

dal sistema energetico nazionale e garantisca l’uscita dalla generazione a gas nel sistema elettrico entro il 2035;

• Sviluppare una strategia di implementazione degli obiettivi del RepowerEU per emancipare la nostra economia in fretta dalla volatilità del prezzo del gas aggiornando il Piano nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)”.

Europa Verde si dice a disposizione per un incontro, coinvolgendo i candidati alla Camera dei Deputati ed al Senato di Alleanza Verdi Sinistra.