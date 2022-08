Europei, Carini in finale dei 200 Farfalla. Oggi la gara

E’ in programma oggi, 16 agosto, dopo le 18, la finale dei 200 Farfalla agli Europei di nuoto che vedrà scendere in vasca Giacomo Carini. Il campione piacentino ha conquistato la finale e in vasca se la dovrà vedere con i più forti su scala continentale: Milak, Razzetti, Ponti, Marton, Chmielewski, Zirk, Kesil. Carini nel giorno di Ferragosto arrivato terzo nella semifinale vinta dall’altro azzurro Alberto Razzetti, per il piacentino il tempo di 1’55″61. Il campione olimpico, l’ungherese Milak ha vinto l’altra semifinale con il cronometro fermo a 1’53″97, davanti al connazionale Marton con 1’55″36.

LA BATTERIA DEL MATTINO – Giacomo Carini approda in semifinale nei 200 Farfalla degli Europei di nuoto che si disputano al Foro Italico di Roma. L’atleta della Vittorino da Feltre si è qualificato con il secondo posto della sua batteria disputata nella mattina di Ferragosto. Il piacentino ha condotto la gara in vasca fino ai 170 metri, quando il campione olimpico Milak (Ungheria) nel finale ha accelerato conquistando il primo posto con il tempo di 1’54″97, precedendo lo stesso Carini che si è qualificato con 1’55″57. Terzo l’altro azzurro Faraci con 1’57″54. Eliminato invece nella batteria precedente il bronzo olimpico Federico Burdisso, mentre l’altro azzurro Alberto Razzetti ha dominato la sua batteria finendo con 1’55″44.