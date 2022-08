Fabio Ricci ed Elenza Zilli (Nino Bixio) agli italiani ragazzi di Roma

Dal 2 al 4 agosto il Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata (Roma) ha accolto la categoria più giovane del nuoto italiano: il Campionato Italiano Ragazzi, che si è sviluppato in tre giorni di gare. La formula è quella con batterie di qualifica al mattino e finali di pomeriggio. Circa 100, gli atleti partecipanti in ogni gara in programma, provenienti da tutta Italia. Per la Nino Bixio di Piacenza hanno partecipato Elena Zilli, nei 100 e 200 rana, e Fabio Ricci, nei 50 e 100 stile libero. Non esaltanti le prestazioni dei due giovani nuotatori piacentini, che si sono piazzati a metà classifica. Mai come quest’anno la preparazione è stata condizionata dalle temperature insopportabili e certamente qualche risultato poteva essere migliore, perché il gran caldo ha influito sui tempi di recupero tra una seduta di allenamento e l’altra. Questa come considerazione per essere consci che i due ragazzi hanno ancora grandissimi margini di miglioramento e di crescita. Da sottolineare inoltre che Elena e Fabio gareggiavano con atleti più grandi di un anno rispetto a loro. Importante comunque anche solo la partecipazione a questi Campionati in un anno di transizione per i due atleti della Nino Bixio, che si confermano tra i più forti d’Italia.