Falegnameria: trend positivo per l’arredamento artigianale

La cura per l'arredamento di casa e dell'ufficio passa sempre più spesso per il web: la realizzazione di mobili artigianali continua così a conoscere un trend positivo grazie ai vantaggi innegabili legati allo stile e alla longevità dei prodotti migliori. In molti casi, l'aspetto personalizzato nella creazione di un tavolo o di una cassettiera è legato proprio alla praticità di inserire il mobile in uno spazio preciso, oppure all'esigenza di riprodurre un elemento che si abbini ad altri già esistenti. In ogni caso, è quindi importante affidarsi a professionisti del settore che possano garantire il risultato desiderato.

I servizi più richiesti

Nella ricerca di un falegname che possa assecondare le richieste per il mobile (o i mobili) dei propri sogni, occorre innanzitutto valutare il livello di esperienza e gli strumenti a disposizione del professionista per realizzare anche suppellettili complesse. In tal senso, in molti hanno già un’idea piuttosto precisa dell’armadio o della libreria che desiderano, tanto da essere magari in possesso dello schizzo di un progetto; altri, invece, preferiscono farsi consigliare dal professionista, magari per una soluzione che sia ben abbinata al resto.

Sarà anche indispensabile indicare al falegname la tipologia di legno su cui dovrà lavorare: il legno massello è di certo quello più diffuso, ma non manca anche richiesta sul truciolato. Nel primo caso, il falegname dovrà lavorare sulla parte più interna e robusta del tronco, dando così vita a mobili davvero resistenti e durevoli nel tempo; nel secondo caso, grazie all’abilità dell’esperto, la legna derivante da riciclo o da parti più morbide sarà opportunamente lavorata e rivestita in lamine per risultare al contempo più spessa ed elegante.

Ovviamente, non dovranno mancare indicazioni specifiche sulle rifiniture che si vogliono riservare all’elemento creato, come verniciature particolari (magari anche atte a preservarlo dall’umidità), oppure intarsi di un certo tipo. Spesso, affidandosi ad artigiani esperti, è possibile avere un ottimo lavoro pur non avendo le idee chiare.

Arredamento artigianale: quali aspetti valutare

Quando si pensa ai mobili artigianali, il primo stile che viene in mente è quello elegante e retrò costituito dal legno di ciliegio, oppure quello più rustico del truciolato chiaro. In ogni caso, la realizzazione di un’intera cucina stile country o di un salotto chic dovrà essere abbinata a un insieme di mobilia che ne richiami le sfumature, ma mai a diretto contrasto. Si può creare uno stile moderno con un mobile dalle linee decise e colori scuri, e così abbinarlo magari ad altri materiali più moderni come il PVC.

Come già accennato, spesso l’esigenza principale è quella di sfruttare al massimo lo spazio di una parete in mancanza di misure standard e quindi, magari, creare una credenza o una libreria in salotto o nello studio. Molto richiesti sono spesso anche i pensili, chiusi o a giorno, per poter conservare libri o soprammobili, riempiendo gli spazi vuoti e sfruttandoli al massimo.

Infine, alle volte si rende anche necessario riparare o ristrutturare dei vecchi mobili, che magari hanno una solida base ma sono rovinati dal tempo e possono rinascere a nuova vita: in questo caso, il falegname professionista dovrà avere l’abilità e la capacità di rinnovare la struttura portante lasciando intatto lo spirito dell’oggetto, o magari reinterpretandolo in chiave contemporanea a seconda della richiesta. Naturalmente, più i mobili saranno antichi, maggiore sarà il lavoro da prevedere per renderli di nuovo utili (molto dipende anche dal materiale di partenza), come può accadere per un tavolo che deve risultare ben solido o una poltrona che va rifoderata e imbottita.