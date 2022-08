Fermati con 40 chili di tabacco sul furgone, denunciati per contrabbando

Denunciati per contrabbando di tabacco. Non è certo un reato abituale quello addebitato dalla polizia stradale di Cremona a due uomini di 46 anni fermati a Castelvetro Piacentino, lungo l’autostrada A21.

A bordo del furgone sul quale viaggiavano gli agenti hanno trovato e sequestrato 40 chili di tabacco da masticare, lavorato all’estero, già diviso in buste di varie dimensioni. I due si sono giustificati semplicemente con la frase: “Lo stiamo portando a Piacenza”. I due 46enni, cittadini stranieri, non avevano alcuna documentazione di provenienza o destinazione della merce, che è notoriamente sottoposta a monopolio di Stato. Una merce per la quale è vietata sia l’importazione che la commercializzazione, per questo sono stati denunciati per contrabbando.