Finale guadagnata al primo salto per Dallavalle agli Europei

Finale guadagnata con un solo salto, della misura di 16metri e 83 cm, per Andrea Dallavalle agli Europei di atletica iniziati nella giornata di Ferragosto all’Olympiastadion di Monaco. Tutti e tre i saltatori azzurri del triplo approdano alla finale di mercoledì: Tobias Bocchi con 16,84 metri e Emmanuel Ihemeje con un ottimo 17,20. Dallavalle è sceso in pedana soltanto per il primo salto che gli ha dato accesso alla finale senza tentare di migliorare la misura.

“Sono contento – ha commentato ai microfoni Rai Dallavalle – perchè l’obiettivo era qualificarsi prima possibile, le condizioni meteo non sono ideali, con tanto vento e freddo, per questo ho deciso di non saltare dopo la prima prova. Finalmente siamo riusciti a portare tre azzurri in finale”.

EUROPEI – E’ il giorno di Andrea Dallavalle agli Europei di atletica di Monaco di Baviera. Il triplista piacentino delle Fiamme Gialle difende i colori azzurri all’Olympiastadion nei giochi che iniziano il 15 agosto, dopo l’importante avventura ai Mondiali di Eugene in Usa di luglio, dove aveva raggiunto il quarto posto. Dallavalle si cimenta nelle qualificazioni della sua specialità, il salto triplo, proprio nella prima giornata di gare, a partire dalle 20 e 05.

Ai mondiali di Eugene il 24 luglio scorso, Dallavalle aveva sfiorato il podio con la misura di 17 metri e 25 cm, dietro al cinese Yaming Zhu (17.31). Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro, dominando la gara, era stato il portoghese Pablo Pichardo (17.95), davanti a Fabrice Zango (17.55).