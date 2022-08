Fiorenzuola, preso il giovane Coghetto. Fiorini torna in rossonero

Un volto nuovo e un ritorno in casa Fiorenzuola in vista della prossima stagione di Serie C. In rossonero arriva Francesco Coghetto, esterno basso classe 2003 con una buona esperienza in Serie D: a dispetto della giovanissima età, può contare su 42 presenze tra Campionato e Coppa Italia con la maglia della Caronnese. Il club annuncia poi il ritorno, in prestito dalla Fiorentina, di Mattia Fiorini, centrocampista classe 2001 che nell’ultima stagione ha totalizzato 18 presenze in Campionato e una in Coppa Italia con la divisa valdardese; cresciuto come pilastro del settore giovanile della Fiorentina, di cui è stato capitano nella Primavera, Fiorini torna da playmaker di centrocampo nello scacchiere di Mister Luca Tabbiani.

SABATO AMICHEVOLE A NOVARA – Prosegue intanto la preparazione dei rossoneri: dopo la vittoria di misura nel test di mercoledì pomeriggio sulla Voltrese (rete di Oneto), la squadra di Tabbiani affronterà sabato in trasferta il Novara (fischio d’inizio ore 17.30).