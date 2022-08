Fiorenzuola, si ferma Tommaso Cavalli: lesione al menisco

Stop forzato per Tommaso Cavalli: come comunica il Fiorenzuola, a seguito degli esami strumentali effettuati dopo l’Amichevole Ufficiale di sabato 13 agosto 2022 contro il Novara, il difensore ha subito la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Nelle prossime ore verrà individuata la data per l’intervento chirurgico e da lì verranno programmati i successivi tempi di recupero.