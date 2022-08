Fondi Pnrr per l’asilo di Borgotrebbia, Barbieri e Sgorbati “Risultato importante per la città”

“Dopo l’obbligata chiusura dell’asilo di Borgotrebbia, una delle tante complesse questioni che si sono presentate alla nostra amministrazione al momento dell’insediamento nell’estate del 2017, abbiamo lavorato incessantemente con l’obiettivo di poter restituire alla frazione una nuova, moderna struttura ed un servizio delicato e strategico. Per questo, il finanziamento, con fondi PNRR, del progetto da noi presentato nei mesi scorsi, per un importo complessivo di Euro 1.253.633, è una notizia importante per l’intera città che apprendiamo con estrema soddisfazione”. E’ il commento di Patrizia Barbieri e Federica Sgorbati, che sottolineando “l’incessante impegno dell’Amministrazione Barbieri, in stretta sinergia con gli uffici lavori pubblici e servizi educativi per raggiungere un risultato strategico, pur nelle tempistiche e modalità particolarmente stringenti che i fondi PNRR impongono”, ricordano come “tale obiettivo fosse talmente strategico da aver previsto comunque uno stanziamento di Euro 1.500.000 nel bilancio comunale, nel caso in cui non si fosse riusciti ad intercettare i fondi PNRR”.

“Peraltro – aggiungono Barbieri e Sgorbati – quando ci siamo messi al lavoro per restituire a Borgotrebbia questo importante servizio di cui la frazione è rimasta improvvisamente orfana, ci siamo dati l’obiettivo di dare alla città non solo un nido ma, seguendo le attuali linee educative e pedagogiche, un polo per l’infanzia comprensivo, quindi, nel medesimo contesto di 28 posti nido e 28 di materna”. “Il polo di Borgotrebbia – concludono quindi l’ex Sindaco e l’ex Assessore ai Servizi Educativi – insieme al Polo per l’infanzia Edugate, anch’esso lasciato dall’Amministrazione Barbieri in fase di ampliamento, una volta realizzato doterà la nostra città di due poli per l’infanzia, servizio fondamentale per bambini e famiglie, a meno che non si decida di cambiare area”.