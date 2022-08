Formazione nel settore agroalimentare, ancora aperte le iscrizioni al corso del centro Tadini

Da più di un decennio è attivo presso il Centro Tadini il percorso di qualifica dedicato ai ragazzi che pone l’accento sulle lavorazioni, manuali e tradizionali che consentono di trasformare le materie prime in prodotti di eccellenza.

La formazione è rivolta in particolare ai giovani tra i 15 ed i 18 anni che hanno già frequentato un anno di scuola media superiore, ma non sono soddisfatti della scelta fatta o dei risultati ottenuti e vogliono imparare un mestiere per entrare in tempi rapidi nel modo del lavoro. La frequenza del percorso permette l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo con l’acquisizione di un Certificato di Qualifica Professionale riconosciuto a livello europeo. L’obiettivo del corso è quindi quello di fornire agli allievi gli strumenti per affrontare il proprio futuro lavorativo da protagonisti in un settore in costante espansione che può offrire opportunità in diverse tipologie di aziende: dalle piccole imprese artigiane alla grande industria alimentare senza tralasciare i reparti gastronomia all’interno dei negozi e dei centri commerciali.

Il Centro di Formazione, Sperimentazione e Innovazione “Vittorio Tadini”, con sede a Gariga di Podenzano, è un ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività nell’ambito dell’obbligo di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), pertanto il percorso formativo, di durata biennale, è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo. Vi è una forte valenza sociale e strategica nei servizi offerti dal Centro, che lavora come una vera centrale formativa per il comparto agroalimentare, che rappresenta, come è noto per il territorio piacentino, uno dei settori più importanti in termini di ricchezza prodotta, occupazione, innovazione e qualità dei prodotti.

“Questo comparto” spiega il direttore del Centro, Massimiliano Gobbi “ha un forte bisogno di personale preparato, in possesso di competenze adeguate per lavorare in processi produttivi sempre più complessi e specializzati. Dalla produzione di prodotti da forno, alla lavorazione delle carni, passando per la trasformazione del pomodoro, la viticoltura, l’enogastronomia, sono tantissime le attività dell’agroalimentare piacentino costantemente alla ricerca di nuove risorse. A questa crescente domanda di risorse qualificate, il Centro risponde con il corso biennale per Operatore delle lavorazioni di prodotti agro-alimentari, finalizzato alla creazione di giovani operatori in grado di confrontarsi con competenza con tutte le fasi dei diversi processi produttivi”.

Attraverso laboratori pratici, esercitazioni e stage di qualità (500 ore di tirocinio all’anno) il corso consente da un lato di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, dall’altro alle aziende di formare le risorse del futuro secondo le effettive necessità. Il percorso formativo si basa infatti su un costruttivo rapporto di collaborazione con un importante numero di aziende e diverse associazioni di categoria e si basa sul trasferimento di buone pratiche e di un fondamentale “saper fare” oggi più che mai fondamentale. A distanza di circa dieci anni dall’avvio del corso, questa proposta formativa rappresenta un fiore all’occhiello per il Centro di Formazione, con una media di circa 15 allievi qualificati ogni anno che, nell’arco di pochi mesi dal termine degli studi, trovano occupazione nelle aziende del comparto agroalimentare. Numerose le storie di successo che si sono succedute negli anni e che stanno determinando una crescente attenzione alla professione da parte dei ragazzi.

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono già aperte e si chiuderanno a settembre salvo esaurimento dei posti disponibili. Per ogni informazione gli uffici del Centro Tadini sono a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì anche per l’organizzazione di visite alla sede e ai laboratori. https://www.centrotadini.com/corsi/operatore-lavorazioni-agroalimentari

Centro di Formazione, Sperimentazione e Innovazione “Vittorio Tadini” S. C. a R. L.

Loc. Vignazza n. 15, – Gariga – 29027 Podenzano (PC)

Tel. 0523524250, info@centrotadini.com