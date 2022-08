Forte pioggia anche su Piacenza, infiltrazioni dal lucernario della Galleria Ricci Oddi. Nel video inviato da un lettore si vede come il maltempo abbia colpito anche uno dei tesori artistici della città. In seguito al temporale che sta interessando tutta la provincia (l’allerta meteo è stata prorogata anche per la giornata di domani, 19 agosto), la pioggia sta creando danni alla Ricci Oddi. La pioggia sta passando attraverso il lucernario presente sopra una delle sale della galleria d’arte. L’area è stata delimitata per evitare che i visitatori possano scivolare sul pavimento bagnato, mentre alcuni secchi sono stati posizionati per terra per raccogliere l’acqua che cade dal soffitto.

