Forti temporali hanno colpito nella serata di sabato 6 agosto diverse zone della provincia di Piacenza. Tuoni, fulmini, vento, pioggia, con il maltempo che ha portato anche qualche episodio di grandine. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, che nel capoluogo hanno effettuato un sopralluogo per un fulmine che ha colpito il tetto di un’abitazione in via Passo dei Guselli oltre a diversi interventi per rami ed alberi pericolanti in provincia, in particolare nella zona di Castel San Giovanni. Colpita anche la zona di Rivergaro, con forti precipitazioni, allagamenti e alberi caduti; a Ponte dell’Olio si segnalano garage e scantinati allagati.

Una situazione che potrebbe ripetersi nella giornata di domenica 7 agosto: la protezione civile regionale ha infatti diffuso un’allerta meteo di colore giallo per temporali che interessa tutta l’Emilia Romagna: sono attese “precipitazioni localmente intense e con possibili effetti e danni associati”.