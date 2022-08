Frontale sulla statale 45 a Cisiano, grave un motociclista. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 23 agosto. Coinvolti nello scontro una moto Harley Davidson e una Dacia Duster, ad avere la peggio il conducente della due ruote, un uomo di 56 anni residente a Calendasco. Illeso invece l’automobilista.

Foto 2 di 2



A prestare i primi soccorsi al motociclista e a rivelarsi provvidenziale l’intervento di un medico del 118 di Piacenza fuori servizio, di passaggio in zona in quel momento. Subito sono stati allertati i soccorsi: un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio in postazione a Rivergaro, l’auto infermieristica del 118 e l’elisoccorso decollato da Parma. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Rivergaro in collaborazione con gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta. La statale 45 è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.