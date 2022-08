Furto all’interno del River Park e tentano di rapinare un minore, due arresti

Rubano all’interno del parco acquatico di Rivergaro e tentano di rapinare un minore, i carabinieri bloccano due giovani. I fatti risalgono al 31 luglio, quando intorno alle ore 23 e 40 i carabinieri della stazione di Rivergaro hanno arrestato in flagranza di reato due giovani per tentata rapina, furto aggravato e violenza privata in concorso. Secondo quanto ricostruito, nell’area adibita a parcheggio del parco acquatico “River Park” , per farsi consegnare il portafogli, avevano minacciato e percosso un minore, che per fortuna era riuscito a divincolarsi e a trovare riparo all’interno del parco.

L’immediato intervento della pattuglia di Rivergaro ha permesso di fermare i due giovani. Con ulteriori accertamenti i militari hanno scoperto che, poco prima di essere fermati a seguito del tentativo di rapina, i due avevano sottratto all’interno del River Park due zaini, svuotandoli del contenuto nei bagni del parco. Uno di loro è stato trovato in possesso di una paio di cuffie per Iphone, appena rubate. Inoltre, sempre all’interno del parco, mediante l’analisi delle immagini del circuito di video sorveglianza, è stato accertato che sempre i due avevano malmenato tre giovani che non avevano voluto offrire loro delle sigarette.

I due giovani sono stati arrestati per tentata rapina in concorso, furto aggravato in concorso e sottoposti agli arresti domiciliari. Nella mattinata di martedì presso il Tribunale di Piacenza si è svolta l’udienza di convalida. Sono sottoposti ad obbligo di firma.