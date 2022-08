Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi) al Giro di Lunigiana

Prestigiosa avventura internazionale per Gabriele Casalini, portacolori dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi convocato nella rappresentativa lombarda per partecipare al Giro della Lunigiana 2022, corsa a tappe internazionale per Juniores che prenderà il via domani (giovedì) e si concluderà domenica. Il corridore bergamasco del team di Sarezzo sarà in gara insieme a Dario Igor Belletta, Lorenzo Nespoli, Simone Gualdi, Leonardo Vesco e Samuele Alari, mentre le riserve sono Riccardo Archetti, Simone Zanini e Nicolò Arrighetti.

Le tappe del Giro della Lunigiana 2022:

prima tappa (1 settembre): Portofino-La Spezia (91,2 chilometri)

seconda tappa (2 settembre): prima semitappa Portovenere-Sarzana (46,8 chilometri), seconda semitappa Massa-Massa San Carlo Terme (56,9 chilometri)

terza tappa (3 settembre): Pontremoli-Fivizzano (97,9 chilometri)

quarta tappa (4 settembre): Ceparana-Casano di Luni (102,4 chilometri).