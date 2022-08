Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi) ottavo alla Coppa Linari

Prestigiosa top ten infrasettimanale per l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, protagonista oggi (giovedì) a Borgo a Buggiano (Pistoia) nella sessantesima edizione della Coppa Linari, tradizionale appuntamento per Juniores. A centrare il piazzamento, Gabriele Casalini, ottavo in una corsa che ha visto al via 162 atleti in rappresentanza di una trentina di formazioni.

La squadra guidata dal ds Giambattista Bardelloni ha ottimamente interpretato la corsa (che poi ha visto la doppietta del Team Giorgi con il successo di Stefano Leali davanti al compagno di squadra Leonardo Vesco). Dopo il sessantesimo chilometro, in una fuga a otto era presente Luca Franzosi, mentre a circa 50 chilometri è partito un altro attacco, dove il team di Sarezzo era rappresentato da Mirko Bozzola e Mirko Coloberti, con i fuggitivi poi riassorbiti a una trentina di chilometri dalla finish line.

Nel giro finale, quartetto all’attacco (Vesco, Savino, Leali e il colombiano Pescador), a cui si è aggiunto anche il canadese Leonard, in rimonta, con i cinque a giocarsi poi la vittoria finale, mentre alle spalle tra i più combattivi e immediati inseguitori c’era anche Casalini, poi ottavo, mentre Leali ha conquistato la vittoria con un allungo decisivo a 2000 metri dal traguardo.

Risultati

Juniores Coppa Linari: 1° Stefano Leali (Team Giorgi) 125 chilometri e 700 metri in 2 ore 52 minuti 53 secondi, media 43,625 chilometri orari, 2° Leonardo Vesco (Team Giorgi) a 6 secondi, 3° Federico Savino (Team Work Service Speedy Bike), 4° Diego Pescador Castro (Colombia, Team Colombia Tierra de Atletas), 5° Michael Leonard (Team Franco Ballerini), 6° Leonardo Volpato (Giorgione Ven-Cam) a 1 minuto 7 secondi, 7° Alessandro Perracchione (Energy Team Young Bikers) a 1 minuto 35 secondi, 8° Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 9° Marco Di Bernardo (Borgo Molino VIgna Fiorita), 10° Angelo Monister (Team Giorgi) a 1 minuto 52 secondi.