Serie B2. Greta Galelli guiderà la seconda linea della Pallavolo Sangiorgio – La società Pallavolo Sangiorgio comunica con piacere di aver rinnovato l’accordo con la giovane, classe 2004 per la prossima stagione. Prosegue incessante il mercato estivo della Pallavolo Sangiorgio che vedrà presente la società piacentina nel campionato di B2 per la quarta stagione consecutiva.

Dopo le conferme di Micaela Perini, Valentina Zoppi, Chiara Tonini ed il ritorno di Alessia Arfini, e gli arrivi di Valentina Guccione e Beatrice Erba, coach Matteo Capra avrà disposizione il giovane libero, cresciuta nel vivaio della società.

Piacentina di San Polo, il prossimo 10 dicembre, Greta Galelli compirà diciotto anni, nel roster di coach Matteo Capra ricoprirà il ruolo di libero. Alta 172 centimetri, nella scorsa stagione ha giocato sia in serie D sia in B2 venendo poi promossa libero titolare nella seconda parte della stagione, mostrando una crescita esponenziale sia tecnica sia caratteriale che hanno suggerito allo staff tecnico di promuoverla a libero titolare.

“Anche quest’anno resto con la Pallavolo Sangiorgio – commenta Greta – perché è la società dove sono cresciuta, dove mi trovo molto bene, a cui ho dato tanto ma da cui ho ricevuto tanto. Quando a fine stagione mi hanno proposto di fare il libero titolare, non ci ho pensato due volte. Nelle ultime partite, dopo l’infortunio di Laura, mi sono cimentata in questo ruolo e mi ha appassionato partita dopo partita. Sicuramente devo imparare tanto, ma la voglia non mi manca. Sono molto entusiasta, sono contenta di ritrovare coach Capra e alcune compagne, ma anche di conoscere bene le nuove. Saremo un gruppo giovane con alcuni elementi di esperienza da cui cogliere insegnamenti. Il mio obiettivo è quello di non deludere la fiducia che mi ha dato la società, migliorarmi sia tecnicamente che caratterialmente e infine capire se questo potrà essere il mio ruolo in futuro”.

Pallavolo Sangiorgio, stagione 2022/2023, serie B2

Alzatrice: Micaela Perini (confermata), Beatrice Erba (nuova, Busnago). Opposta: Chiara Tonini (confermata). Schiacciatrici: Alessia Arfini (nuova, New Volley Ripalta). Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Valentina Guccione (nuova, Pallavolo Alsenese). Libero: Greta Galelli (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).