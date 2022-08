Gambarini (Noi Moderati) “Potenziare la Polfer per arginare episodi di violenza”

“Chiederemo il potenziamento della Polizia ferroviaria. È l’unico modo per arginare gli episodi di violenza purtroppo sempre più frequenti sui treni”. Così Francesca Gambarini, candidata alla Camera dei Deputati per Noi Moderati (centrodestra), commentando l’aggressione ad una capotreno avvenuta a Piacenza. “Il treno dovrebbe essere un mezzo di trasporto rapido, sicuro ed ecologico, invece viaggiare in treno è ormai diventato pericoloso. Sempre più spesso i giornali ci raccontano episodi di violenza subiti da passeggeri e lavoratori delle ferrovie. Ultimo in ordine di tempo quello avvenuto a Piacenza, dove un nordafricano senza biglietto ha aggredito la capotreno. È necessario potenziare la Polizia ferroviaria per garantire più sicurezza sui treni e nelle stazioni. Ci impegneremo quindi a chiedere di aumentare l’organico della Polfer in modo da poter rendere più capillari i controlli”.