Gas Sales Bluenergy, il centrale cubano Alonso a Piacenza “Felice di tornare in Italia”

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA, IL CUBANO ROAMY RAUL ALONSO ARCE ARRIVATO A PIACENZA – Il centrale cubano Roamy Raul Alonso Arce è sbarcato in Italia e ha fatto il suo ingresso al PalabancaSport per ritirare il materiale tecnico e conoscere una parte dei suoi nuovi compagni. Dopo le visite mediche il giocatore, classe 1997, svolgerà inizialmente un lavoro differenziato per recuperare al meglio dal problema al ginocchio che gli ha impedito di partecipare con la sua nazionale ai Mondiali attualmente in svolgimento tra Polonia e Slovenia. Roamy Alonso è alla sua seconda esperienza in Italia, nella stagione 2019-2020 ha giocato a Ravenna e nella successiva si è trasferito in Francia, in Ligue A, allo Chaumont allenato dall’italiano Silvano Prandi dove ha giocato per due anni e con cui ha vinto una Supercoppa francese e una Coppa di Francia.

“Sono molto felice di essere tornato a giocare nel campionato italiano – sono le prime parole da biancorosso del centrale cubano – e ancora più felice di essere in una società con grandi ambizioni e obiettivi. Qui i campioni non mancano di certo, sono orgoglioso di potermi allenare con loro e prontissimo a dare tutto il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi”.

Nel 2018 ha vinto la medaglia di bronzo alla Coppa Panamericana ed è stato premiato come migliore centrale, l’anno successivo nel medesimo torneo ha conquistato la medaglia d’oro bissando anche il riconoscimento individuale. Poche settimane fa con la nazionale cubana ha vinto la Challenger Cup in Korea e due campionati Panamericani. Lunga la sua militanza anche nelle selezioni giovanili cubane, giocando con la nazionale Under 21 e Under 23 conquista diverse medaglie e riconoscimenti personali.

Intanto i biancorossi hanno iniziato la terza settimana di preparazione, tanto lavoro atletico, di tecnica individuale e in sala pesi.

LA SCHEDA

Raul Roamy Alonso Arce

Nato a Matanzas (CUBA)

Il 24 luglio 1997

Ruolo centrale

Altezza 201 cm

CARRIERA

Fino al 2019 Matanzas (Cuba)

2019-2020 Ravenna SuperLega

2020-2022 Chaumont (FRA)

PALMARES nei Club

2021 Supercoppa francese

2022 Coppa di Francia